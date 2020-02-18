Рада розглянула 482 з 4018 поправок до законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепи продовжили розгляд з 217-ї поправки і закінчили розглядом 482-ї поправки. Жодна з поправок не була прийнята. Всього до законопроєкту про ринок землі подано 4018 поправок.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив пленарне засідання Ради. Нардепи продовжать розгляд поправок у середу, 19 лютого.

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Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.