Командир до смерті побив солдата на шикуванні і постане перед судом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"У липні 2016 командир одного з військових підрозділів при виконанні завдань на території проведення ООС (у той час АТО) в Донецькій області через невдоволення порушенням військової дисципліни підлеглим застосував до нього фізичне насильство під час шикування особового складу. Внаслідок так званого "виховного процесу" потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер у військовому госпіталі", - сказано в повідомленні.

Обвинувачений перебуває в слідчому ізоляторі.

Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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