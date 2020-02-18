Один загиблий, троє поранених, двоє зазнали бойових уражень, позицій не втрачено - штаб ООС про наслідки бою під Золотим

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вчинили 1 обстріл. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 17 обстрілів.

"Крім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог зробив спробу штурму наших спостережних постів. Унаслідок бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу супротивника. Позиції українських захисників не втрачено", - повідомили в штабі.

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У пресслужбі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил давали активну вогневу відповідь на всі ворожі обстріли, і противник попросив режим тиші.

"Сьогодні, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових уражень. За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинули і ще 6 зазнали важких поранень", - повідомили в штабі.







