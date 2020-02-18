"Слуги народу" визначилися з нардепами-кураторами місцевих виборів в областях, - ЗМІ (оновлено)

Про це виданню LB.ua повідомили кілька джерел у партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, кінцевий список нардепів-кураторів затверджується президентом.

"Ця ідея виникла з того, що за шість місяців (до виборів, - ред.) є місцеві еліти, які спілкуються з депутатами. Іноді дуже вже тісно. Для того, щоб ми були впевнені, що там немає подвійного дна, то такими "уповноваженими" стануть люди, які не мають прямого стосунку до регіонів. Є кілька винятків - Харків і Чернігів, де будуть представники старої "ЗеКоманди". Вони отримають мандат провести з усіма переговори, оцінити ситуацію без усіх цих друзів, кумів, щоб перезавантажити - за потреби - керівництво обласних організацій і підібрати потім кандидатів. Вони потім пройдуть незалежний фільтр", - запевнило джерело в партії.

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За словами одного зі співрозмовників, такі неофіційні "уповноважені" повинні поговорити з представниками всіх місцевих еліт і "ЗеКоманди", щоб визначити майбутніх кандидатів на місцеві вибори і потім представити їх президенту і партії на затвердження.

Так, згідно з актуальним зараз розподілом, планується, що куратором Києва від "Слуги народу" стане Олександр Корнієнко, Миколаївської області - лідер фракції "СН" Давид Арахамія. Нардепа Павла Сушка закріплено за Харківською областю, парламентарія Павла Халімона - за Чернігівською, нардепа Олександра Сову - за Одеською.

Передбачається, що "уповноваженим" у Херсонській області повинен стати Олександр Дубінський. Сам він, однак, коментувати це LB.ua не захотів, закликавши "почекати день-два", оскільки "поки що немає остаточної ясності".

Куратором у Кіровоградській області передбачувано стане Микита Потураєв, у Вінницькій - Аліна Загоруйко, у Черкаській - Олександр Завітневич.

При цьому партія не планує офіційно повідомляти про "уповноважених" і повний список тримає в секреті.

Нагадаємо, що місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня.