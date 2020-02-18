Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії

Про це у Twitter написала президент Естонії Керсті Кальюлайд, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішні атаки підтримуваних Росією сил на сході України порушують мінські угоди і мають бути засуджені міжнародним співтовариством. Україна веде активну війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Нам потрібно об'єднатися з Україною", - заявила Кальюлайд.

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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