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18.02.20 21:26

Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії

Напади з боку підтримуваних Росією сил на Донбасі мають бути засуджені міжнародним співтовариством.

Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії

Про це у Twitter написала президент Естонії Керсті Кальюлайд, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішні атаки підтримуваних Росією сил на сході України порушують мінські угоди і мають бути засуджені міжнародним співтовариством. Україна веде активну війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Нам потрібно об'єднатися з Україною", - заявила Кальюлайд.

Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії 01

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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