Спроба наступу терористів під Золотим буде розглянута комітетом Ради з нацбезпеки 19 лютого, - Верещук

"Завтра... відбудеться засідання комітету національної безпеки та оборони, відкрите засідання, куди запрошую і пресу, і колег із фракцій, які можуть прийти і поставити запитання міністру оборони, який буде присутній, а також представникам Генерального штабу і представникам РНБО", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, з перших вуст представників Міністерства оборони України, Генштабу, Ради національної безпеки та оборони можна буде дізнатися, що насправді було, як це могло статися, "якщо це було в районі розведення і постраждали наші опорні пункти".

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Як повідомлялося, внаслідок розпочатого у вівторок вранці бойового зіткнення після атаки бойовиками позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (Луганська область) загинув один український військовий, трьох поранено, у двох контузія.