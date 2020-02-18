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18.02.20 22:10

Спроба наступу терористів під Золотим буде розглянута комітетом Ради з нацбезпеки 19 лютого, - Верещук

Наступ незаконних збройних формувань на позиції Збройних сил України у вівторок стане предметом розгляду на парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу, повідомила член комітету Ірина Верещук (фракція "Слуга народу")

Спроба наступу терористів під Золотим буде розглянута комітетом Ради з нацбезпеки 19 лютого, - Верещук

"Завтра... відбудеться засідання комітету національної безпеки та оборони, відкрите засідання, куди запрошую і пресу, і колег із фракцій, які можуть прийти і поставити запитання міністру оборони, який буде присутній, а також представникам Генерального штабу і представникам РНБО", - сказала Верещук в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, з перших вуст представників Міністерства оборони України, Генштабу, Ради національної безпеки та оборони можна буде дізнатися, що насправді було, як це могло статися, "якщо це було в районі розведення і постраждали наші опорні пункти".

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Як повідомлялося, внаслідок розпочатого у вівторок вранці бойового зіткнення після атаки бойовиками позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (Луганська область) загинув один український військовий, трьох поранено, у двох контузія.

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