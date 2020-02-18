У НАТО занепокоєні ескалацією на Донбасі і закликають Росію вивести війська з України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску.

"Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні вранці. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту. НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - повідомила вона.

"Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і докласти справжніх зусиль щодо виконання Мінських угод", - додала вона.

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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У МЗС Естонії вже заявили, що піднімуть питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.