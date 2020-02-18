Гончарук вимагає, щоб ОДА до кінця тижня надали інформацію про незаконний видобуток корисних копалин у регіонах

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах. На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів", — написав Гончарук.

Прем'єр-міністр наполягає на тому, що до кінця тижня в уряду і керівництва Держгеонадр має бути вся інформація від усіх областей.

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"Уряд ліквідовує тіньові ринки і корупційні схеми в різних галузях — обіг деревини, гральний бізнес, забудовники, АЗС. Усі органи держави мають розглядати це як комплексну стратегію. Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень", — додав Гончарук.