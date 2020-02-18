Чоловіка застрелили в центрі Кременчука, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба обласної поліції.

Інцидент стався близько 15:00 18 лютого в одному з найжвавіших місць міста - в районі зупинки "Водоканал".

На місці події встановлено, що між декількома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із них дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

Від поранення чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні.

Всіх учасників конфлікту, зокрема стрільця, затримано поліцією.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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