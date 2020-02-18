18 лютого виповнилося 68 років від дня народження американця Джеймса Мейса, який першим на Заході підняв питання визнання Голодомору геноцидом українського народу

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме він на міжнародному рівні підняв питання визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Вперше теми голодомору в Україні 1930-х років він торкнувся в рамках написання докторської дисертації, хоча вона називалася "Комунізм і дилеми національного визволення: національний комунізм у радянській Україні. 1918-1933", розповідається в матеріалі Володимира Бойка для Дня.

Гарвардський університет видав його дисертацію англійською мовою як монографію (1983 р).

Майже відразу після захисту дисертації він отримує запрошення від відомого українського історика Омеляна Пріцака взяти участь у науковому проєкті в Гарвардському університеті. Результатом стала знаменита монографія "Жнива скорботи", вперше видана в 1986 році. У 1984 році група американських бізнесменів українського походження запропонувала Мейсу приєднатися до іншого проєкту - "Усна історія українського голоду 1932-1933 рр."

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Того ж року після безпрецедентної за розмахом і організацією кампанії української діаспори Конгрес США схвалив виділення коштів на створення та дворічну діяльність тимчасової Комісії президента та Конгресу США з вивчення причин і наслідків голоду в Україні 1932-1933 рр. Мейс став виконавчим директором. Результатом стало видання в середині 1988-го трьох томів свідчень очевидців Голодомору та одного тому висновків.

"Подану роботу Конгрес визнав успішною, тому продовжив діяльність Комісії ще на два роки, щоб завершити збір матеріалів та їхню розшифровку.

Тоді вперше на офіційному рівні прозвучало: голод 1932-1933 рр. був штучним, його організував тодішній політичний режим з метою геноциду українського народу", - сказано в матеріалі.

З 1993 року вчений жив в Україні. Працював у Національній академії наук, викладав. Помер у 2004 році. Похований за власним бажанням на Байковому кладовищі в Києві.