Скасування адвокатської монополії в разі відкриття ринку землі загострить проблему захисту прав громадян, - експерт Ходаківська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала Українським Новинам.

"На превеликий жаль, громадяни України, з огляду на їхні фінансові можливості, не можуть стати повноцінними покупцями землі. А умови для цього не створені. Звичайно ж, це є порушенням прав громадян України. При цьому, лобіюються інтереси великого іноземного капіталу. Виходить так, що для іноземних інвесторів ми готові створювати умови, а інтересами і потребами українського товаровиробника, української громадянина можемо пожертвувати", - зазначила експерт.

Вона додала, що законопроєкт про ринок землі містить низку проблемних і ризикових норм, які зачіпають права громадян.

"Якщо будуть виникати якісь спірні моменти, які вирішуються в судовому порядку, а адвокат не може відстоювати та захищати інтереси громадянина України, то це ще більше загострить проблему", - сказала вона.

Ходаківська наголосила, що в такому контексті влада сама себе перехитрила, граючи в порушення законів і влаштовуючи "базарні торги".

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") не впевнений, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про скасування адвокатської монополії в судах.