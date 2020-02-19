"З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців

Відповідне запитання Скалецькій на брифінгу поставили журналісти, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ відповіла, що загалом підготовлено 4 місця, в яких можуть розмістити евакуйованих громадян. Скільки з них зрештою використають, поки невідомо. Це залежатиме від кількості евакуйованих людей, сказала Скалецька.

При цьому вона "з міркувань безпеки" відмовилася говорити, що це за місця і де вони розташовані. Відомо лише, що їх охоронятиме Нацгвардія.

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Також Скалецька відмовилася говорити, в якому саме аеропорту приземлиться літак з евакуйованими з Уханя.

"Україна, український уряд, українська влада своїх громадян у біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові забрати, евакуювати українських громадян в Україну. Ми діємо згідно з інструкцією, затвердженою оперативним штабом уряду", - наголосила очільниця МОЗ.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.