"Хотят ли русские войны?" - Кислиця в Радбезі ООН процитував вірші Євтушенка

Про це дипломат заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки місцевим є нещодавно призначений виконувач обов'язків глави "уряду Донецька" Володимир Пашков?.. Громадянин Росії, який народився в Сибіру, закінчив російське військово-морське училище і донедавна - віцегубернатор Іркутської області Росії", - риторично записав Кислиця.

За його словами, "немає виправдання тому, щоб хтось із Сибіру казав нам, українцям, що робити на нашій території".

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У цьому зв'язку дипломат нагадав, що свого часу в Іркутській області народився поет Євген Євтушенко, який написав відомі вірші "Хотят ли русские войны?", доповнює УНІАН.

Кислиця процитував вірші Євтушенка: "Хотят ли русские войны... / Спросите вы у тех солдат, / Что под берёзами лежат, И вам ответят их сыны, / Хотят ли русские войны".

Потім дипломат звернувся до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі. "І знаєте що, Василю Олексійовичу? Я тут подумав, що відповіддю на питання "чи хочуть росіяни війни?" в умовах сьогоднішньої Росії стане парад 9-го травня на Красній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники? Того самого Сталіна, якого свого часу було винесено з Мавзолею, але, як видається, не з умів", - заявив Кислиця.



"Але як із спадкоємців Сталіна винести? Написав той же Євтушенко в 1962 році, і продовжив: Пусть мне говорят - успокойся... Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин - ещё в мавзолее", - заявив Кислиця.

"Сьогодні, коли в Росії набирає оберти прославлення Сталіна, коли його ім'я обіляється, коли ростуть як гриби пам'ятники цьому диктаторові й убивці, автора геноциду українського народу 1930-х років, я хочу закінчити свій виступ питанням в російському представникові: так чи хочуть росіяни війни?" - сказав Кислиця.

Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.