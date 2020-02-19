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19.02.20 07:59

"Хотят ли русские войны?" - Кислиця в Радбезі ООН процитував вірші Євтушенка

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця нагадав, що Росія постійно закликає Україну вести діалог із представниками "місцевих органів влади" на окупованих територіях, але на ділі призначає туди своїх ставлеників.

"Хотят ли русские войны?" - Кислиця в Радбезі ООН процитував вірші Євтушенка

Про це дипломат заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки місцевим є нещодавно призначений виконувач обов'язків глави "уряду Донецька" Володимир Пашков?.. Громадянин Росії, який народився в Сибіру, закінчив російське військово-морське училище і донедавна - віцегубернатор Іркутської області Росії", - риторично записав Кислиця.

За його словами, "немає виправдання тому, щоб хтось із Сибіру казав нам, українцям, що робити на нашій території".

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У цьому зв'язку дипломат нагадав, що свого часу в Іркутській області народився поет Євген Євтушенко, який написав відомі вірші "Хотят ли русские войны?", доповнює УНІАН.

Кислиця процитував вірші Євтушенка: "Хотят ли русские войны... / Спросите вы у тех солдат, / Что под берёзами лежат, И вам ответят их сыны, / Хотят ли русские войны".

Потім дипломат звернувся до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі. "І знаєте що, Василю Олексійовичу? Я тут подумав, що відповіддю на питання "чи хочуть росіяни війни?" в умовах сьогоднішньої Росії стане парад 9-го травня на Красній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники? Того самого Сталіна, якого свого часу було винесено з Мавзолею, але, як видається, не з умів", - заявив Кислиця.

"Але як із спадкоємців Сталіна винести? Написав той же Євтушенко в 1962 році, і продовжив: Пусть мне говорят - успокойся... Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин - ещё в мавзолее", - заявив Кислиця.

"Сьогодні, коли в Росії набирає оберти прославлення Сталіна, коли його ім'я обіляється, коли ростуть як гриби пам'ятники цьому диктаторові й убивці, автора геноциду українського народу 1930-х років, я хочу закінчити свій виступ питанням в російському представникові: так чи хочуть росіяни війни?" - сказав Кислиця.

Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.

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