Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поряд з населеним пунктом Березове - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Пищевик - з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Дев'ятнадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- шість разів поблизу населеного пункту Кримське - зі 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП і станкового протитанкового гранатомета;

- чотири рази поряд з Новотошківським - з артилерійських систем калібру 152 мм - 45 снарядів, 122-мм артилерії - 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танка;

- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152 мм - 22 снаряди, 122-мм артилерії - 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 61 міна, 82-мм мінометів - 30 мін, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем;

- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з артилерійських систем калібру 122 мм - 4 снаряди, 120-мм мінометів - 23 міни, 82-мм мінометів - 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Золотого-4 - з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Попасної - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 16 снарядів і мінометів калібру 82 мм - 18 мін;

- у районі Луганського - з 82-мм міномета - 2 міни;

- поряд з Новолуганським - з міномета калібру 82 мм - 2 міни, а також противник вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені.

Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисники зазнали поранень та ще двоє - бойового ураження.

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення з боку противника 4 особи було знищено та ще 6 зазнали важких поранень.

З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисниках Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.