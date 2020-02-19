Кількість заражених коронавірусом поза межами материкового Китаю перевищила 1 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу залишилася на колишньому рівні: п'ятеро людей, по одному летальному випадку в Японії, Франції, Гонконгу, на Тайвані і Філіппінах.

Водночас, як повідомило агентство "Ренхап", у Південній Кореї вранці в середу виявлено 10 нових випадків зараження, які могли не потрапити до статистики видання.

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Найбільше хворих (понад 600) виявлено на території Японії, з них понад 500 припадають на пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

Як повідомила медична влада Японії, всім пасажирам, які залишаються на лайнері, у яких тест на коронавірус покаже негативний результат, буде дозволено зійти на берег протягом середи та четверга.