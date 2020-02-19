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19.02.20 08:27

Кислиця про нового "прем'єра ДНР" Пашкова: Не треба із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що не може бути виправдання для колишнього віцегубернатора Іркутської області Володимира Пашкова, якого Росія призначила "управляти" на окупованому Донбасі.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, яке транслювалося на сайті Організації.

Кислиця сказав, що за словами Росії, Україна нібито має вести прямі переговори з так званими "представниками місцевої влади" на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Але хто вони? Наскільки місцевим є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голова "уряду" Донецька Володимир Пашков? Це громадянин Росії, який народився в Сибіру, є випускником Тихоокеанського військово-морського училища, і до недавнього часу - віцепрезидент Іркутської області Росії", - сказав Кислиця.

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Водночас дипломат риторично наголосив, що Донецьк та Іркутськ розділяють "якісь незначні" 6 тисяч кілометрів.

"Однак, він "достатньо місцевий" на думку Москви для управління на Донбасі і щоби говорити про майбутнє Донбасу. Немає виправдання для когось із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території", - наголосив Кислиця.

Як повідомлялося, новим так званим "прем'єр-міністром" терористичного угруповання "ДНР" раптово став росіянин, колишній високопоставлений чиновник з Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі виправдалися, що Пашков очолив уряд так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.

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