Кислиця про нового "прем'єра ДНР" Пашкова: Не треба із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, яке транслювалося на сайті Організації.

Кислиця сказав, що за словами Росії, Україна нібито має вести прямі переговори з так званими "представниками місцевої влади" на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Але хто вони? Наскільки місцевим є нещодавно призначений так званий виконувач обов'язків голова "уряду" Донецька Володимир Пашков? Це громадянин Росії, який народився в Сибіру, є випускником Тихоокеанського військово-морського училища, і до недавнього часу - віцепрезидент Іркутської області Росії", - сказав Кислиця.

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Водночас дипломат риторично наголосив, що Донецьк та Іркутськ розділяють "якісь незначні" 6 тисяч кілометрів.

"Однак, він "достатньо місцевий" на думку Москви для управління на Донбасі і щоби говорити про майбутнє Донбасу. Немає виправдання для когось із Сибіру говорити нам, українцям, що робити на нашій території", - наголосив Кислиця.

Як повідомлялося, новим так званим "прем'єр-міністром" терористичного угруповання "ДНР" раптово став росіянин, колишній високопоставлений чиновник з Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі виправдалися, що Пашков очолив уряд так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.