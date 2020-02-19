За рік на Донбасі загинули 27 цивільних, 140 зазнали поранень, - заступниця генсека ООН Дікарло

Дані з останньої доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини від 12 грудня 2019 року озвучила Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних та миротворчих питань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За її словами, упродовж 2019 року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 167 людей - 27 з них загинули, 140 дістали поранення. 63% постраждали від обстрілів, 35% - він мін.

"Це є зниженням на 40% у порівнянні з 2018 роком. Це найнижчі цифри щодо постраждалих серед цивільного населення за весь період конфлікту. Ми вітаємо це, але наголошуємо, що повне та всебічне припинення вогню є найкращим способом уникнути жертв серед цивільного населення", - сказала Дікарло.

Вона додала, що гуманітарні організації надають допомогу людям у зоні конфлікту. За оцінками, з 2014-го щороку ООН та інші організації надавали допомогу мільйону людей, однак це менше третини від кількості населення, що потребує допомогу.

"План гуманітарного реагування на 2019 рік мав гострий дефіцит фінансування, план на 2020 рік потребує 158 мільйонів доларів для того, аби надати допомогу 2 мільйонам людей", - додала заступниця генсека.

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Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.