На гуманітарну допомогу Донбасу в 2020 році буде потрібно $158 млн, - ООН

Про це заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло заявила під час засідання Ради Безпеки ООН 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За словами Дікарло, $158 млн буде достатньо для надання гуманітарної допомоги 2 млн осіб.



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Загальна кількість людей на Донбасі, які потребують гуманітарної допомоги, становить 3,4 млн осіб, із яких 1,1 млн – віком від 60 років, повідомляли в ООН 27 січня.



У лютому 2019 року ООН створила фонд гуманітарної допомоги Україні й закликала донорів приєднатися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від війни та її наслідків. План гуманітарного реагування щодо України на 2019 рік потребував $162 млн. ООН вдалося зібрати половину суми.