Світ має пам'ятати, що Україна прагне повернути Крим, - Волкер

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив "Європейській правді" в інтерв'ю, опублікованому 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо пам'ятати про Крим. Україна має зберігати його "на виду", нагадувати, що Крим окупований, що там тривають порушення прав людини. Зрештою, нагадувати про те, що санкції були запроваджені, зокрема, через окупацію Криму. Світ має пам'ятати, що Україна прагне повернути Крим", - сказав він.

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За словами дипломата, "жодного прогресу щодо Криму" він не очікує.

"Росія неймовірно агресивна у питанні утримання Криму, і тому доти, доки Путін зберігає владу у Росії, - я не бачу шансу, що це зміниться. А це значить, що ми маємо бути готові до тривалої боротьби", - наголосив Волкер.