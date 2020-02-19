Кислиця в Радбезі ООН: Уже понад 125 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні Радбезу ООН сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За його словами, цей поцесс триває попри те, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців ОРДЛО.

"Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вийшло вже на "промисловий" рівень – понад 125 000 осіб отримали там російські паспорти", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік на Донбасі загинули 27 цивільних, 140 зазнали поранень, - заступниця генсека ООН Дікарло

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку подання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.