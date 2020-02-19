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19.02.20 09:06

"Слуга народу" Арахамія про бій під Золотим: "Немає достовірної інформації, як це почалося, хто конкретно наступав"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ще треба розібратися, хто почав наступ уночі 18 лютого в районі Золотого на Луганщині.

"Слуга народу" Арахамія про бій під Золотим: "Немає достовірної інформації, як це почалося, хто конкретно наступав"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

Арахамія заявив, що наразі "немає достовірної інформації" про те, яка зі сторін почала наступ.

"Зараз ні в кого немає достовірної інформації, як це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати", - сказав він.

В Арахамії уточнили, чи він має на увазі, що вогонь міг бути відкритий українськими військовими.

"Звичайно, зрозуміло, з якої воно сторони. Які в нас втрати, як це все почалося, які були наші дії, які були їхні дії та інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте", - відповів він.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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