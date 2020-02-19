Двоє малолітніх братів зникли в Одеській області, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Розшукуються малолітні брати Кривовид Денис, 2008 р.н., та Кривовид Вадим, 2010 р.н., мешканці смт Ширяєве, які ввечері 18.02.2020 пішли з дому та дотепер їхнє місце перебування невідоме", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт Нацполіції

Кривовид Денис

Прикмети: зріст 145, худорлявої статури, очі карі, довге темне волосся.

Був одягнений: в чорну куртку, темно сині джинси.

Кривовид Вадим

Прикмети: зріст 130, очі карі, волосся світле.

Був одягнений: в чорні спортивні штани, темно-синю куртку, синій светр.

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"Прохання до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, прохання зателефонувати до Ширяївського ВП за телефонами: 0485821230, 0485821140 або на спецлінію "102", - сказано в повідомленні.