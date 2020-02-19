Суркову знадобилося 10 хвилин, щоб отримати підписи найманців під "Мінськом", - постпред Німеччини при ООН про причетність Росії до війни на Донбасі

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Десять днів тому керівник "ДНР" на своєму вебсайті сказав, що пан Пашков буде чинним керівником Донецька. Він був до цього віцегубернатором Іркутська. А Іркутськ, наскільки мені відомо, розташований у Росії", - розповів Крістофер Хойзген.

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Також він зазначив, що, засловами глави бюро з міграції російського МВС Валентини Козакової, РФ видала російські паспорти 227 тисячам жителів окупованої території Донбасу.

"Ось - участь Росії", - заявив Хойзген.

"Я був у Мінську, і велися переговори всю ніч, і були укладені Мінські домовленості. Хтось сказав: сепаратисти повинні підписати. І пан Сурков, який вів переговори, сказав: "Я це зроблю". І приблизно 10 хвилин йому знадобилося, щоб отримати підпис під цим комплексом заходів від сепаратистів. Це щодо незалежності сепаратистів від Росії", - заявив постпред Німеччини при ООН.