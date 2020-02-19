Рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині, постраждали 17 осіб, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

19 лютого о 1:35 на пункт зв'язку 18 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Кривоозерському районі на 296 км автошляху М-05 "Київ-Одеса".

На місці з`ясувалося, що зіткнулися рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням "Одеса-Київ" (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.



Фото: сайт ДСНС

Унаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб першого транспортного засобу.

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Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого водія автобусу та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Ще 16 пасажирів із різними травмами, забоями направлено до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб, у тому числі постраждалий водій) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (2 осіб). Наразі постраждалий чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації.

За уточненою інформацією, на ранок 8 громадян після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади.

Змінний водій автобуса та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовилися.