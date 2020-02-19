П'ять країн ЄС у Радбезі ООН виступили із заявою на підтримку України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новое время".

"Ми, країни ЄС, дійсні члени Ради безпеки ООН - Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща - повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України згідно з її міжнародно визнаними кордонами", - йдеться в заяві.

Країни також засудили анексію Криму Росією і дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей.

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У документі також зазначається, що Росія здійснює фінансову і військову підтримку "Л/ДНР", чим порушує фундаментальні принципи міжнародного права. В результаті цього 3,5 мільйона осіб на Донбасі потребують гуманітарної допомоги і захисту.

У заяві також наголошується, що результати саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року мають бути основою подальшого вирішення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом наступу бойовиків на Донбасі.