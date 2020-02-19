Припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою наших територій, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Наш президент вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну. Ви знаєте, бо це для нас дуже болюче питання, яке є сьогодні на території Донецької та Луганської областей. І нам треба в цьому питанні ставити крапку", - наголосив Данілов.

За його словами, припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою територій для нашої країни.

"Припинення війни не може супроводжуватися тим, що ми будемо поступатися своїми територіями або своїм суверенітетом. Ми не поступимося жодним метром української землі. Ми мусимо зробити так, щоб наші прикордонники стали на український кордон, щоб відбулися вибори за українськими законами і на українській території", - зазначив Данілов.

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