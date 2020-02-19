Жодної можливості проведення цього року місцевих виборів в ОРДЛО не бачу, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ЕП".

"Ну як можна провести чесні і вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили і бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу жодної можливості провести вибори", - підкреслив Волкер.

За його словами, на жодних переговорах Волкер не чув, щоб хтось навіть розглядав можливість провести вибори, поки територія залишається під російською окупацією.

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"Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади з питання Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму з приводу можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах, і це у них виходить дуже впевнено. ... Це ж не вперше у світі відбувається, ми бачили подібні спроби в Боснії, і вони ні до чого доброго не привели. І я підкреслю: я ніколи не чув, щоб такий варіант розглядався Україною", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він наголосив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.