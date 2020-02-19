Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема - в Україні, - Волкер про переговори стосовно Донбасу

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив "Європейській правді" в інтерв'ю, опублікованому 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута: їй потрібно, щоб у Києві з’явилася влада, що буде догідливою, послужливою для Москви... Або щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант - це контроль. Та річ у тім, що цього не станеться!" - сказав він.

Американський дипломат наголосив, що його впевненість заснована на змінах в Україні.

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"Ви стали сильнішими. У вас відбулися демократичні вибори, мирна зміна влади. Економіка зростає, інфляція та кредитні відсотки падають. Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І що найголовніше – український народ нині має дуже сильну та чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи", - зазначив Волкер.

"Отже, у нас лишається один варіант: створювати умови для того, щоби Путін сам вирішив, що йому варто піти з України. Це означає – надавати Україні допомогу, посилювати вашу здатність опиратися російській агресії, допомагати Україні ставати сильнішою і демонструвати Росії, що окупація українських територій їй лише шкодить", - зазначив американський чиновник.

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Волкера попросили прокоментувати те, що "Зеленський принципово не називає Росію агресором".

"Я розумію питання, які у вас виникають. Але ви маєте зважати на хід міжнародних переговорів. А з огляду на них, та стратегія, яку обрав Зеленський, є, на мій погляд, дуже розумною. Її сенс – показати світові, що Україна прагне вирішити конфлікт. Що ви хочете миру, що готові вести переговори, бачите простір для компромісу. Що ви готові зустрічатися, хочете обміну ув’язненими, що ви дієте дуже проактивно", - відповів Волкер.

Він назвав це "розумною тактикою, бо вона створює запобіжник звинуваченням на адресу України".

"Ви ж чудово знаєте, що є тенденція, особливо у деяких західноєвропейських столицях, звинувачувати Україну, а не Росію. Звинувачувати Київ – це ж простіше, ніж боротися із Москвою. А дії Зеленського не дозволяють цьому відбутися", - пояснив експредставник Держдепартаменту США.

Він вважає, що "Росія і особисто Путін розуміють, як використовувати слабкості противника".

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За словами Волкера, важливо, щоб тактика України "мала межу" і не призводила до поступок Росії.

"Готовність до діалогу не має призвести до думки про те, що проблема – в Україні. Потрібне дуже чітке розуміння того, що має робити Росія для виконання Мінських домовленостей. І у мене є враження, що Київ має таке розуміння", - зазначив дипломат.