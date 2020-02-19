Автобус в'їхав у електроопору в Коростені: водій загинув, двоє пасажирів постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

ДТП сталася 19 лютого близько 7:15 у районному центрі.

За попередньою інформацією, 66-річний водій пасажирського автобуса ПАЗ-4234, який працював на міському маршруті, рухаючись по вулиці м. Коростень, скоїв зіткнення з електроопорою.

В результаті водій загинув на місці події. Двоє пасажирів транспортного засобу, 56-річна та 63-річний жителі Коростеня, звернулися в місцеву лікарню для надання медичної допомоги. Зараз вони проходять обстеження.

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Поліцейські встановлюють всі причини й обставини події, в тому числі перевіряють інформацію про різке погіршення самопочуття водія.