COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2012- летальні. Одужало вже 14 675 осіб", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.