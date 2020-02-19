COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2012- летальні. Одужало вже 14 675 осіб", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Також читайте: Літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом, - Гончарук

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

Читайте також: Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.