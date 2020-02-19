У МЗС Польщі закликали Росію припинити агресію проти України

Про це сказано в заяві на сайті МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі в останні тижні, останнім проявом якої є інтенсивна перестрілка в Луганській області", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголосили, що напади з боку бойовиків відбуваються в той час, коли "завдяки зусиллям у нормандському форматі і конструктивному ставленню президента В. Зеленського процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки".
"Міністерство закордонних справ Польщі незмінно закликає Росію припинити свою агресію проти України, включно з виведенням її збройних формувань з окупованої частини Донбасу і беззастережним виконанням Мінських угод", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.