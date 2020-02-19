Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.02.20 11:17

Президентка Грузії Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стурбована відновленням інтенсивних бойових дій на Донбасі.

Президентка Грузії Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України і національного суверенітету. Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розвиток і поділяю емоції українського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Польщі закликали Росію припинити агресію проти України

Президентка Грузії Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100