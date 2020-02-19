Президентка Грузії Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України і національного суверенітету. Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розвиток і поділяю емоції українського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

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