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19.02.20 11:22

Поліція посилила заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі столиці

Для забезпечення мирного проведення запланованих акцій і з метою недопущення порушень громадського порядку поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування

Поліція посилила заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі столиці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема під адміністративними будівлями органів державної влади.

"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

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