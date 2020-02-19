Україна відзначає День Державного Герба

Цього дня в 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, інформує Цензор.НЕТ.

Відкритий конкурс на створення проєкту Державного Герба був оголошений ще за існування СРСР - 24 червня 1991 року. У ньому взяли участь понад 200 робіт, і всі вони зараз зберігаються в Центральному державному архіві органів центральної влади та управління.

Зображення тризуба містили 192 з 200 запропонованих робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у Великій Британії Галібаренко розповіла, як вдалося домогтися вилучення тризуба з антитерористичного посібника

У конкурсі переміг проєкт історика-геральдиста Андрія Гречила і художника Івана Турецького. Гречило розповідає, що вибрав тризуб як основний символ, бо він був прийнятий у графічній традиції періоду правління великого князя Київської Русі Володимира.

"Саме за князя Володимира всі етнічні українські землі були об'єднані в одній державі. У 1918 році тризуб також був обраний гербом УНР як символ соборності українських земель. Такий герб має ідею поновлення традиції державності", - вважає Гречило.

В Україні є лише малий герб, Великий Державний Герб країни ще не затверджений. У січні 2020 року заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент збирається розробити закон про Великий Державний Герб.