"Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази

Напередодні низка ЗМІ поширила інформацію про те, що в Україні нібито вводять новий податок на грошові перекази на банківські картки. ДПС спростувала цю інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодних нових податків не вводиться! Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть оподатковуватися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування буде здійснюватись виключно у випадках, передбачених чинним законодавством. Звертаємо увагу, що інформація про банківські рахунки звичайних фізичних осіб (які не є ФОПами) може бути надана банком тільки: за запитом ДПС - про наявність банківських рахунків, за рішенням суду - про рух коштів або про будь-яку іншу інформацію щодо рахунку. Тому, якщо ДПС дізнається номер рахунку фізичної особи, то для розкриття більш детальної інформації щодо нього (про рух коштів тощо) зобов'язана звернутися до суду", - заявили в податковій службі.

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