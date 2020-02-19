Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів, - СММ ОБСЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"Уранці 18 лютого, у період із приблизно 05:30 до 11:30, під час патрулювання в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), ведення спостереження на передових патрульних базах у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) та н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), а також здійснення моніторингу за допомогою камер відеоспостереження СММ констатувала суттєве зростання кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, понад 2300 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовно о 12:00 команда Місії спрямувала в зазначений район безпілотний літальний апарат (БПЛА) дальнього радіуса дії. Наразі проводиться аналіз матеріалів фото- та відеофіксації БПЛА.

СММ уточнює стан безпекової ситуації в цьому районі.

Зазначається, що всі відповідні спостереження будуть відображені у щоденних звітах Місії.

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