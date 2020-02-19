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19.02.20 11:39

Потрібно заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану, - віцеспікерка Кондратюк підтримала позачергове засідання ВР

Віцеспікерка парламенту, нардепка від "Батьківщини" Олена Кондратюк підтримує ідею проведення позачергового засідання Верховної Ради, щоб заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану.

Потрібно заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану, - віцеспікерка Кондратюк підтримала позачергове засідання ВР

Про це Кондратюк заявила під час виступу з трибуни парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я підтримую постанову про позачергове засідання Верховної Ради, на якому слід ухвалити спеціальну заяву щодо 6-ї річниці Революції Гідності і послухати звіт про поточний стан розслідування злочинів проти Майдану", - сказала віцеспікерка.

Депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання на заклик Кондратюк.

"Минуло 6 років. Проте всі сім'ї, насамперед Небесної Сотні, так і не отримали головного - відчуття справедливості. Справедливого і невідворотного покарання для виконавців і замовників злочинів проти Майдану, на які пішов режим Януковича. У попередньої влади було достатньо часу, щоб притягти до відповідальності всіх причетних. Вона не впоралася з цим завданням і це гірка правда. Ми також не дочекалися появи повноцінного меморіального музею-комплексу Майдану, яким би гідно вшанували пам'ять Героїв. Але це також і борг нинішньої влади перед Небесної Сотнею. Якби Майдан тоді не переміг, більшості присутніх не було б зараз тут і у владних кабінетах", - сказала Кондратюк.

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Вона наголосила, що "необхідно завершити розслідування всіх справ".

"Винуватці мусять постати перед судом і в ході справедливого і неупередженого судового процесу мають бути притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні неприпустиме", - заявила віцеспікерка.

Вона також зазначила, що на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича.

"Впевнена, що не тільки через можливий конфлікт інтересів, а також і з моральної точки зору, з поваги до пам'яті Героїв Небесної Сотні та їхніх родин, на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича. Це призначення насправді дискредитує владу і подальше розслідування справ Майдану, за які тепер відповідальний цей орган", - сказала нардепка.

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