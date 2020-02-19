Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом. У минулому скликанні ентузіазму не вистачало, - Монастирський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

"Я відповім на прикладі мого комітету. З 25 його членів 22 людини - в парламент потрапили вперше. І якщо порівнювати з попередніми скликаннями, де я був і помічником депутата, і позаштатним консультантом комітету, і бачив їхню роботу зсередини, то ситуація така: протягом минулого скликання лише 2-3 людини читали законопроєкти комітету і працювали з ними в принципі. Тут же особисто мені від депутатів надходить безліч зауважень про те, що, наприклад, проводяться робочі групи, а вони про них не знали. І що вони не прийшли і не брали участі в обговоренні якогось законопроєкту, а вони б цього дуже хотіли", - розповів він.

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Водночас він підкреслив, що брак знань можна заповнити, якщо є бажання працювати, тоді як наявність компетентності за відсутності інтересу до роботи виправити не можна.

"Інтерес може переходити в компетентність. А якщо є компетентність, але немає ентузіазму, тоді це взагалі ніяк не покривається. Тому що якщо людина компетентна, але не читає законопроєктів, це її ніяк не виправдовує. І ваги її професіоналізму не надає. А той інтерес до законопроєктної роботи, який є в нашому комітеті, я готовий назвати феноменальним. Оскільки більше половини комітету дуже активно працює", - зазначив Монастирський.

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