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19.02.20 12:30

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук

Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення грошової допомоги понад 1 млн ветеранів і жертв нацистських переслідувань.

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у середу на своєму Telegram-каналі.

"Понад 1 млн ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави. Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення відповідних виплат. Кожна людина отримає від 570 грн до 4120 грн. Це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року", - написав він.

Крім того прем'єр нагадав, що минулого тижня на засіданні уряду було ухвалено рішення, яке дозволить добровольцям, які брали безпосередню участь в АТО, отримати статус учасника бойових дій.

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Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук 01

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