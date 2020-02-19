Український літак евакуює з Китаю також громадян 10 країн, - МВС

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн", - повідомили в МВС.

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"Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на обсервацію. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС. Варто зазначити, що Державна служба з надзвичайних ситуацій перебуває в готовності до виконання завдань з транспортування громадян. Для перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС. До проведення операції залучено 33 рятувальники. В усіх областях України в посиленому режимі перебувають підрозділи радіаційного та хімічного захисту", - додали в міністерстві.