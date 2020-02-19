Зрізати під одну гребінку - погана історія, яка скоро відгукнеться, - Монастирський про звільнення прокурорів у межах переатестації

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, дуже багато гідних співробітників Генеральної прокуратури позбулися своїх посад, проваливши переатестацію.

"Принцип - зрізати всіх під одну гребінку - спрацював в цьому випадку. І це погана історія. Це мій стриманий коментар з цього питання. Я шкодую, що багато професійних прокурорів, які дійсно робили величезний шматок роботи, залишилися без роботи. І це, безумовно, відгукнеться. У професійному плані, напевно, восени цього року", - зазначив Монастирський.

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Повний текст інтерв'ю з Денисом Монастирським читайте тут.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

У серпні генеральним прокурором призначений Руслан Рябошапка. З 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генпрокурора.

Унаслідок переатестації ГПУ в Офіс генпрокурора на службі залишилися 610 прокурорів із 1339.