Україна і Гренада запроваджують безвізовий режим

Угоду між урядами України і Гренади про скасування віз затверджено на засіданні Кабінету міністрів. Про це глава уряду Олексій Гончарук повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив Угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.



Підписати Угоду уряд уповноважив посла України у Великій Британії Наталю Галібаренко.

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Гренада - острівна держава на південному сході Карибського моря. Поруч розташовані Барбадос і Тринідад і Тобаго. Офіційною мовою в країні є англійська, столиця країни і найбільше місто - Сент-Джорджес, чисельність населення становить 108 789 осіб.