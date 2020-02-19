Міноборони будує бетонні сховища для боєприпасів на території військових складів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк.

"Ми побудуємо надійні сховища – величезні бетонні саркофаги з потужними діагональними укріпленнями, які можуть гасити вибухову хвилю. У бюджеті на це передбачено суттєві суми. Сховища вже будуються на території складів. На певних об'єктах йдеться про 10-30 таких "коробок". Будівництво сховищ усуває можливість фізичного несанкціонованого доступу до боєприпасів", – заявив він.

Заступник міністра оборони запевнив, що у відомстві "вивчили уроки минулого", вдосконалюють систему охорони на місцях і запроваджують цілодобовий централізований моніторинг усіх військових складів.

"Охоронний периметр складів повинен мати цілодобове відеоспостереження, мають бути вежі, постові, патрулювання, обхід зовнішнього та внутрішнього периметрів. Також ми велику надію покладаємо на наш єдиний центр моніторингу, з якого можна вести цілодобове централізоване спостереження за всіма об’єктами. Зараз система централізованого моніторингу вже запущена у тестовому режимі на частині складів", – розповів Марценюк.

За роки незалежності в Україні сталося понад два десятки надзвичайних ситуацій на військових складах. Пожежі та вибухи завдали збитків на мільярди гривень, були загиблі та поранені.

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