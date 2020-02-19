Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування (Київська область).

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Скажу відверто, ми домовилися, що під президентом України ми зробимо колегію з видатних лікарів всієї країни, - це не тільки головні лікарі, а й фельдшери, всі, фахівці. Ми поставили завдання вчора, цього тижня ми зберемо колегію. Я хочу, щоб вони дали нам всі висновки з приводу цієї частини реформи, яка була, і частини, яка буде в майбутньому", - сказав Зеленський.

За його словами, склад колегії буде оголошений найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук

"Це ніякі не конкурси, ніхто не буде чекати два місяці, як відбувається або відбувалося раніше. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити реформу, дати їй аналіз і сказати: туди ми всі йдемо або не туди і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, нормальна медицина, нормальні умови", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, висновки колегії повинні бути готові до 1 березня, тому що вже з 1 квітня стартує другий етап медреформи.

Нагадаємо, медична реформа розпочалася у квітні 2018 року.