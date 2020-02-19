Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.02.20 13:48

На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири

На берег дозволили зійти тільки тим, у кого вірусний тест показав негативний результат. Хворі і ті, хто перебуває з ними в одних каютах, залишаться на додатковий карантин.

На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Корреспондент".

Після двох тижнів карантину на берег у місті Йокогама почала сходити перша група в складі 500 пасажирів. Першими круїзний лайнер покинуть літні люди у віці 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати. Вони покинуть корабель до кінця сьогоднішнього дня.

Очікується, що весь процес висадки здорових людей з Diamond Princess завершиться до п'ятниці, 21 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український літак евакуює з Китаю також громадян 10 країн, - МВС

Однак тим, у кого медики виявили вірус, доведеться залишатися на борту лайнера на додатковий період карантину. Всього на судні перебувало 3,6 тис. осіб з 50 країн, включно з 25 українцями, двоє з яких заразилися коронавірусом.

Напередодні коронавірус був виявлений ще у 88 пасажирів Diamond Princess. Загальна кількість заражених борту корабля досягла 542.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100