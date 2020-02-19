На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Корреспондент".

Після двох тижнів карантину на берег у місті Йокогама почала сходити перша група в складі 500 пасажирів. Першими круїзний лайнер покинуть літні люди у віці 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати. Вони покинуть корабель до кінця сьогоднішнього дня.

Очікується, що весь процес висадки здорових людей з Diamond Princess завершиться до п'ятниці, 21 лютого.

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Однак тим, у кого медики виявили вірус, доведеться залишатися на борту лайнера на додатковий період карантину. Всього на судні перебувало 3,6 тис. осіб з 50 країн, включно з 25 українцями, двоє з яких заразилися коронавірусом.

Напередодні коронавірус був виявлений ще у 88 пасажирів Diamond Princess. Загальна кількість заражених борту корабля досягла 542.