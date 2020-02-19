Бійці "Корду" звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За словами заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області Тараса Волікова, 18 лютого до поліції надійшла оперативна інформація про підготовку розбійного нападу на 56-річну жінку – директорку одного з підприємств.

Близько сьомої вечора члени злочинного угруповання посадили її до свого автомобіля "Volkswagen Passat". У потерпілої забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон. Під час руху по вул. Феодосійській м. Дніпра спецпризначенці КОРД заблокували автомобіль із зловмисниками та затримали їх.

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"Як встановили слідчі та співробітники карного розшуку, до складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них вже були раніше судимі за скоєння розбійних нападів" - зазначив Тарас Воліков.

Наразі всі вони затримані в порядку ст. 208 КПК України. Жінку звільнили, викрадені речі повернули власниці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам кримінальних проваджень загрожує до 10 років позбавлення волі.