Бійці "Корду" звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
За словами заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області Тараса Волікова, 18 лютого до поліції надійшла оперативна інформація про підготовку розбійного нападу на 56-річну жінку – директорку одного з підприємств.
Близько сьомої вечора члени злочинного угруповання посадили її до свого автомобіля "Volkswagen Passat". У потерпілої забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон. Під час руху по вул. Феодосійській м. Дніпра спецпризначенці КОРД заблокували автомобіль із зловмисниками та затримали їх.
"Як встановили слідчі та співробітники карного розшуку, до складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них вже були раніше судимі за скоєння розбійних нападів" - зазначив Тарас Воліков.
Наразі всі вони затримані в порядку ст. 208 КПК України. Жінку звільнили, викрадені речі повернули власниці.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам кримінальних проваджень загрожує до 10 років позбавлення волі.