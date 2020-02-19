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19.02.20 14:10

Призначено керівників Держагентств спорту, кіно, мистецтв і з питань мистецької освіти, - Кабмін

Уряд ухвалив рішення про призначення керівників чотирьох профільних інститутів, що підпорядковані Міністерству культури, молоді і спорту.

Призначено керівників Держагентств спорту, кіно, мистецтв і з питань мистецької освіти, - Кабмін

Про це глава Мінкульту Володимир Бородянський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд сьогодні призначив керівників чотирьох профільних інститутів, що перебувають у підпорядкуванні Мінкультури", - написав Бородянський.

Зокрема, Сергій Левчук призначений головою Державного агентства спорту. Марина Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно. Галина Григоренко - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга - головою Державного агентства з питань мистецької освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно

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