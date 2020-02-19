Призначено керівників Держагентств спорту, кіно, мистецтв і з питань мистецької освіти, - Кабмін

Про це глава Мінкульту Володимир Бородянський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд сьогодні призначив керівників чотирьох профільних інститутів, що перебувають у підпорядкуванні Мінкультури", - написав Бородянський.
Зокрема, Сергій Левчук призначений головою Державного агентства спорту. Марина Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно. Галина Григоренко - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга - головою Державного агентства з питань мистецької освіти.