Кабмін затвердив законопроєкт щодо боротьби з промисловим забрудненням

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтегрований дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля. В ЄС усі великі підприємства обов’язково отримують такий дозвіл", - написав він.

Законопроєктом пропонується зобов'язати підприємства проводити моніторинг викидів і щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу, зазначив він.

"Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати інтегрований дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу", - пояснив Гончарук.



Уряд очікує, що введення такого дозволу сприятиме, зокрема, модернізації виробництва.

Смотрите также: "Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия. ВИДЕО