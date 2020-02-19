На блокпості на Луганщині затримали 62-річного бойовика, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії в ОТУ "Північ" виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища на Луганщині.

У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року народження значився як особа, причетна до незаконних збройних формувань та яка підлягає затриманню", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка доставили до Біловодського відділу поліції.

Його підозрюють за ст. 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 2 до 15 років за ґратами залежно від додаткової кваліфікації правопорушення.

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