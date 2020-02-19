Заступник секретаря РНБО Кривонос виступив проти підписання президентом Держоборонзамовлення

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні РНБО, окрім негайних питань щодо невдалої спроби прориву незаконними збройними формуваннями РФ наших передових позицій на Сході країни, коронавірусу - евакуації українців з Китаю, розглядалися два вкрай важливі питання: ухвалення Стратегії національної безпеки та оборони, Державне оборонне замовлення. Від цих двох стратегічних документів залежить наша самостійність і незалежність. На мою думку, требо було більш детально розповісти представникам ЗМІ та суспільству про те, що ми матимемо для держави після їхнього ухвалення", - заявив Кривонос.

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"Стратегія національної безпеки України - є основним документом оборонного планування. Вона основа для планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки. З огляду на її положень розробляються доктринальні документи з питань воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування сектору безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а також державних програм за окремими напрямами державної політики національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією під час розроблення та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, інших міжнародно-правових документів, звітують про стан виконання Стратегії. То що ж ми матимемо і як це реалізовуватимемо протягом п‘яти неповних років?" - зазначив він.

"Що стосується Державного оборонного замовлення (ДОЗ). Його висвітлення було також незрозумілим для професіоналів. На деякі питання стосовно ДОЗу відповіді були дані без конкретики, а фраза "на 16% збільшено фінансування ДОЗу", мала б потішити всіх. Але... те що я побачив та знаю, викликало у мене обурення та нерозуміння запропонованих рішень", - додав заступник секретаря РНБО.

"З огляду на свій досвід, я прошу Президента Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України не підписувати ДОЗ, а відправити на доопрацювання", - закликав Кривонос.

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"Те, як він підготовлений, викликає питання до компетентності керівників та відповідальних за його підготовку. Ухвалення його в такому вигляді призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив, у подальшому може призвести - до послаблення нашої обороноздатності замість нарощування!! Найголовніше, це стосується ракетної програми!!! Її розвиток турбує не тільки мене, військових, а ще багато свідомих українців. Так само вона цікавить і росіян, бо наша ракетна програма - наш щит!! Ми за розвиток програми, а вони за згортання. Для них наші ракети, як кістка в горлі. Протягом попередніх років ракетна програма була пріоритетом!!! Сьогодні, цього я не почув. Багато "голів" у фінансуванні інших важливих напрямків від зв’язку до бронетехніки", - пояснив він.

"Не люблю окозамилювання, не терплю популізму там, де мають бути чіткість, кількість, впевненість та перспектива. Можливо, важко розібратись у військових питаннях стратегічного рівня, не маючи досвіду, знань, не будучи на фронті - то слухайте професіоналів!!! Президента я бачив на фронті в серпні 14, 95 квартал допомагав нашим воїнам - тому стоячи поряд з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України - ще більша відповідальність у стратегічному плануванні, за Стратегію Нацбезпеки, ДОЗ аби Президент, армія та народ були впевнені - безпека держави в руках надійних. Закликаю дуже виважено підійти до стратегічного планування, можливих розвитків подій та ухвалення рішення виключно на користь держави, її оборони та безпеки", - резюмував Кривонос.



